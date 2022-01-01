Грабли GARDENA 03100-2000000 проволочные пружинящие
Арт. X19039610029
Характеристики
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Производитель
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Черенок в комплекте
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Телескопическая ручка
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Разборная конструкция
|Нет
- Пружинящие проволочные грабли Gardena 03100-20.000.00 подойдут для легкого вычесывания газона с целью улучшения проникновения кислорода и влаги. Рабочая ширина составляет 50 см. Материал грабель - жесткая проволока и высококачественная сталь с дюропластовым покрытием. Инструмент рекомендуется использовать совместно с ручкой комбисистемы.
Преимущества
- Можно дооснастить инструмент ручкой комбисистемы
- Коррозийная устойчивость материала пружинящих проволочных грабель Gardena 03100-20.000.00