Грабли GARDENA 03100-2000000 проволочные пружинящие

Преимущества

Можно дооснастить инструмент ручкой комбисистемы

Коррозийная устойчивость материала пружинящих проволочных грабель Gardena 03100-20.000.00

Пружинящие проволочные грабли Gardena 03100-20.000.00 подойдут для легкого вычесывания газона с целью улучшения проникновения кислорода и влаги. Рабочая ширина составляет 50 см. Материал грабель - жесткая проволока и высококачественная сталь с дюропластовым покрытием. Инструмент рекомендуется использовать совместно с ручкой комбисистемы.