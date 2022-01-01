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Грабли GARDENA 03100-2000000 проволочные пружинящие
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Грабли
    Грабли GARDENA 03100-2000000 проволочные пружинящие
    Арт. X19039610029
    Грабли GARDENA 03100-2000000 проволочные пружинящие

      Грабли GARDENA 03100-2000000 проволочные пружинящие

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039610029

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Телескопическая ручка
      		Нет
      Разборная конструкция
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пружинящие проволочные грабли Gardena 03100-20.000.00 подойдут для легкого вычесывания газона с целью улучшения проникновения кислорода и влаги. Рабочая ширина составляет 50 см. Материал грабель - жесткая проволока и высококачественная сталь с дюропластовым покрытием. Инструмент рекомендуется использовать совместно с ручкой комбисистемы.

        Преимущества 

        • Можно дооснастить инструмент ручкой комбисистемы
        • Коррозийная устойчивость материала пружинящих проволочных грабель Gardena 03100-20.000.00