JET 60A Фуговальный станок 230 В
Арт. jet_375
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1855x635x1170
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Толщина ножа, мм
|3
Благодаря длинным чугунным столам и точным механизмам регулировки фуговальный станок Jet 60А обеспечивает отличное качество строгания. Ширина обработки составляет 200 мм, что обеспечивает универсальность применения.
Особенности:
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.