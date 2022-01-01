JET 60A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

Благодаря длинным чугунным столам, точным механизмам регулировки и строгальному валу helical фуговальный станок Jet 60А HH обеспечивает отличное качество строгания. Ширина обработки составляет 200 мм, что обеспечивает универсальность применения.

К выбору строгального станка с валам helical приходят многие пользователи, поскольку при значительных объемах работы этот вал, изначально более дорогой, оправдывает себя по всем показателям: качеству строгания, простоте обслуживания (отпадает необходимость регулировки), стоимости владения (четырехгранные твердосплавные пластины долго не затупляются) и даже по комфортности использования (ниже шум при работе).

Особенности:

Строгальный вал helical;

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Регулируемое ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.