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JET 60A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    JET 60A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    Арт. jet_377
    JET 60A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      JET 60A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_377

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1855x635x1170
      Толщина ножа, мм
      		2.5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Благодаря длинным чугунным столам, точным механизмам регулировки и строгальному валу helical фуговальный станок Jet 60А HH обеспечивает отличное качество строгания. Ширина обработки составляет 200 мм, что обеспечивает универсальность применения. 

        К выбору строгального станка с валам helical приходят многие пользователи, поскольку при значительных объемах работы этот вал, изначально более дорогой, оправдывает себя по всем показателям: качеству строгания, простоте обслуживания (отпадает необходимость регулировки), стоимости владения (четырехгранные твердосплавные пластины долго не затупляются) и даже по комфортности использования (ниже шум при работе).

        Особенности:

        • Строгальный вал helical;
        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.