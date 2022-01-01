JET 60A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
Арт. jet_377
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|1500
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Напряжение сети, В
|380
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Габариты, мм
|1855x635x1170
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Толщина ножа, мм
|2.5
Благодаря длинным чугунным столам, точным механизмам регулировки и строгальному валу helical фуговальный станок Jet 60А HH обеспечивает отличное качество строгания. Ширина обработки составляет 200 мм, что обеспечивает универсальность применения.
К выбору строгального станка с валам helical приходят многие пользователи, поскольку при значительных объемах работы этот вал, изначально более дорогой, оправдывает себя по всем показателям: качеству строгания, простоте обслуживания (отпадает необходимость регулировки), стоимости владения (четырехгранные твердосплавные пластины долго не затупляются) и даже по комфортности использования (ниже шум при работе).
Особенности:
- Строгальный вал helical;
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.