Powermatic PJ-1285 Фуговальный станок

Новый фуговальный станок Powermatic PJ-1285 с шириной обработки 12 дюймов (300 мм) имеет классическую конструкцию. Фуганок комплектуется стандартным ножевым валом с прямыми лезвиями. Массивная и жёсткая конструкция с мощными литыми чугунными деталями (столы, фуговальный упор, элементы рамы) и точными удобными регулировками полностью соответствует высокому классу марки Powermatic, которая многие годы служит «Золотым стандартом» для мастеров во всем мире. Особенности:

Возможность установки строгального вала helical (опция);

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Сдвижное ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.