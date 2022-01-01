Powermatic PJ-1285 Фуговальный станок
Арт. jet_378
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|2200
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Напряжение сети, В
|380
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Габариты, мм
|2130x720x990
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Толщина ножа, мм
|3
Новый фуговальный станок Powermatic PJ-1285 с шириной обработки 12 дюймов (300 мм) имеет классическую конструкцию. Фуганок комплектуется стандартным ножевым валом с прямыми лезвиями. Массивная и жёсткая конструкция с мощными литыми чугунными деталями (столы, фуговальный упор, элементы рамы) и точными удобными регулировками полностью соответствует высокому классу марки Powermatic, которая многие годы служит «Золотым стандартом» для мастеров во всем мире. Особенности:
- Возможность установки строгального вала helical (опция);
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Сдвижное ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.