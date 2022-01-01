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Powermatic PJ-1285 Фуговальный станок
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Фуговально-рейсмусовые станки
    Powermatic PJ-1285 Фуговальный станок
    Арт. jet_378
    Powermatic PJ-1285 Фуговальный станок

      Powermatic PJ-1285 Фуговальный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_378

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		2130x720x990
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Новый фуговальный станок Powermatic PJ-1285 с шириной обработки 12 дюймов (300 мм) имеет классическую конструкцию. Фуганок комплектуется стандартным ножевым валом с прямыми лезвиями. Массивная и жёсткая конструкция с мощными литыми чугунными деталями (столы, фуговальный упор, элементы рамы) и точными удобными регулировками полностью соответствует высокому классу марки Powermatic, которая многие годы служит «Золотым стандартом» для мастеров во всем мире. Особенности:

        • Возможность установки строгального вала helical (опция);
        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Сдвижное ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.