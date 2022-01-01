Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок
Арт. jet_381
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|5600
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Напряжение сети, В
|380
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Габариты, мм
|2440x1170x1092
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Толщина ножа, мм
|3
Powermatic PJ-1696 - высококлассный фуговальный станок для профессионального использования в мастерских и в промышленных цехах, его конструкция полностью соответствует высокому стандарту марки, признанному мастерами всего мира. Отличительные особенности модели: мощный трёхфазный двигатель, литые из чугуна длинные и широкие столы и большой набор штатно предусмотренных регулировок – всё это позволяет работать интенсивно и с высокой производительностью. Станок поставляется со стандартным трёхножевым валом.
Особенности:
- Возможность установки строгального вала helical (опция);
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Сдвижное ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.