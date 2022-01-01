Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок

Powermatic PJ-1696 - высококлассный фуговальный станок для профессионального использования в мастерских и в промышленных цехах, его конструкция полностью соответствует высокому стандарту марки, признанному мастерами всего мира. Отличительные особенности модели: мощный трёхфазный двигатель, литые из чугуна длинные и широкие столы и большой набор штатно предусмотренных регулировок – всё это позволяет работать интенсивно и с высокой производительностью. Станок поставляется со стандартным трёхножевым валом.

Особенности:

Возможность установки строгального вала helical (опция);

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Сдвижное ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.