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Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок
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Фуговально-рейсмусовые станки
    Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок
    Арт. jet_381
    Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок
    Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок
      Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок
      Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок

      Powermatic PJ-1696 Фуговальный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_381

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		5600
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		2440x1170x1092
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Powermatic PJ-1696 - высококлассный фуговальный станок для профессионального использования в мастерских и в промышленных цехах, его конструкция полностью соответствует высокому стандарту марки, признанному мастерами всего мира. Отличительные особенности модели: мощный трёхфазный двигатель, литые из чугуна длинные и широкие столы и большой набор штатно предусмотренных регулировок – всё это позволяет работать интенсивно и с высокой производительностью. Станок поставляется со стандартным трёхножевым валом.

        Особенности:

        • Возможность установки строгального вала helical (опция);
        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Сдвижное ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.