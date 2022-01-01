JET JJ-6L-M Фуговальный станок

JJ-6 — фуговальный станок с длинными чугунными столами, предназначенный для любительского применения. Благодаря тому, что он выполнен по той же компоновочной схеме, что и профессиональные модели Jet, он точен и удобен в работе.

Конструктивно он состоит из двух частей. В нижней, играющей роль тумбы-подставки, располагается однофазный асинхронный («индукционный») мотор мощностью немного более киловатта и кожух сбора стружки со 100-миллиметровым патрубком для подключения к вытяжной установке. Верхняя часть состоит из чугунного основания, где размещен строгальный вал, и чугунных же рабочих столов с соответствующим оснащением, состоящим из защитного кожуха и упора заготовки. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола регулируют глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) смещают только при наладочных операциях во время обслуживания станка.

Особенности:

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Регулируемое ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.