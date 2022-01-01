JET JJ-6L-M Фуговальный станок
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1215x650x1050
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Толщина ножа, мм
|3
JJ-6 — фуговальный станок с длинными чугунными столами, предназначенный для любительского применения. Благодаря тому, что он выполнен по той же компоновочной схеме, что и профессиональные модели Jet, он точен и удобен в работе.
Конструктивно он состоит из двух частей. В нижней, играющей роль тумбы-подставки, располагается однофазный асинхронный («индукционный») мотор мощностью немного более киловатта и кожух сбора стружки со 100-миллиметровым патрубком для подключения к вытяжной установке. Верхняя часть состоит из чугунного основания, где размещен строгальный вал, и чугунных же рабочих столов с соответствующим оснащением, состоящим из защитного кожуха и упора заготовки. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола регулируют глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) смещают только при наладочных операциях во время обслуживания станка.
Особенности:
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.