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JET JJ-6L-M Фуговальный станок
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JJ-6L-M Фуговальный станок
    Арт. jet_15011
    JET JJ-6L-M Фуговальный станок
    JET JJ-6L-M Фуговальный станок
      JET JJ-6L-M Фуговальный станок
      JET JJ-6L-M Фуговальный станок

      JET JJ-6L-M Фуговальный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_15011

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1215x650x1050
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • JJ-6 — фуговальный станок с длинными чугунными столами, предназначенный для любительского применения. Благодаря тому, что он выполнен по той же компоновочной схеме, что и профессиональные модели Jet, он точен и удобен в работе.

        Конструктивно он состоит из двух частей. В нижней, играющей роль тумбы-подставки, располагается однофазный асинхронный («индукционный») мотор мощностью немного более киловатта и кожух сбора стружки со 100-миллиметровым патрубком для подключения к вытяжной установке. Верхняя часть состоит из чугунного основания, где размещен строгальный вал, и чугунных же рабочих столов с соответствующим оснащением, состоящим из защитного кожуха и упора заготовки. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола регулируют глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) смещают только при наладочных операциях во время обслуживания станка.

        Особенности:

        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.