Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
Характеристики
|
Производитель
|
Потребляемая мощность, Вт
|5600
|
Напряжение сети, В
|380
|
Габариты, мм
|2440x1170x1092
|
Толщина ножа, мм
|1.5
Powermatic PJ-1696 HH высококлассный фуговальный станок для профессионального использования в мастерских и в промышленных цехах, его конструкция полностью соответствует высокому стандарту марки, признанному мастерами всего мира. Отличительные особенности модели: мощный трёхфазный двигатель, литые из чугуна длинные и широкие столы и большой набор штатно предусмотренных регулировок – всё это позволяет работать интенсивно и с высокой производительностью.
Данная модификация штатно укомплектована ножевым валом helical, который превосходит классический по всем параметрам: 57 твердосплавных лезвий размером 30х12 мм расположены в несколько рядов по спирали, благодаря чему заходят в древесину последовательно и под углом. Это обеспечивает чистое срезание сучков и отсутствие вырывов. У каждого лезвия две режущие грани, что вдвое увеличивает ресурс. Поскольку режущие сегменты установлены жёстко, их уровень относительно приемного стола регулируется изменением положения последнего, такая возможность предусмотрена конструкцией и реализована в виде простых и удобных регулировок обычными рукоятками.
Особенности:
- Строгальный вал helical;
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Сдвижное ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.