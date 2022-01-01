Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

Powermatic PJ-1696 HH высококлассный фуговальный станок для профессионального использования в мастерских и в промышленных цехах, его конструкция полностью соответствует высокому стандарту марки, признанному мастерами всего мира. Отличительные особенности модели: мощный трёхфазный двигатель, литые из чугуна длинные и широкие столы и большой набор штатно предусмотренных регулировок – всё это позволяет работать интенсивно и с высокой производительностью.

Данная модификация штатно укомплектована ножевым валом helical, который превосходит классический по всем параметрам: 57 твердосплавных лезвий размером 30х12 мм расположены в несколько рядов по спирали, благодаря чему заходят в древесину последовательно и под углом. Это обеспечивает чистое срезание сучков и отсутствие вырывов. У каждого лезвия две режущие грани, что вдвое увеличивает ресурс. Поскольку режущие сегменты установлены жёстко, их уровень относительно приемного стола регулируется изменением положения последнего, такая возможность предусмотрена конструкцией и реализована в виде простых и удобных регулировок обычными рукоятками.

Особенности:

Строгальный вал helical;

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Сдвижное ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.