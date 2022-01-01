Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    Арт. jet_382
    Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      Powermatic PJ-1696 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_382

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		5600
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		2440x1170x1092
      Толщина ножа, мм
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Powermatic PJ-1696 HH высококлассный фуговальный станок для профессионального использования в мастерских и в промышленных цехах, его конструкция полностью соответствует высокому стандарту марки, признанному мастерами всего мира. Отличительные особенности модели: мощный трёхфазный двигатель, литые из чугуна длинные и широкие столы и большой набор штатно предусмотренных регулировок – всё это позволяет работать интенсивно и с высокой производительностью.

        Данная модификация штатно укомплектована ножевым валом helical, который превосходит классический по всем параметрам: 57 твердосплавных лезвий размером 30х12 мм расположены в несколько рядов по спирали, благодаря чему заходят в древесину последовательно и под углом. Это обеспечивает чистое срезание сучков и отсутствие вырывов. У каждого лезвия две режущие грани, что вдвое увеличивает ресурс. Поскольку режущие сегменты установлены жёстко, их уровень относительно приемного стола регулируется изменением положения последнего, такая возможность предусмотрена конструкцией и реализована в виде простых и удобных регулировок обычными рукоятками.

        Особенности:

        • Строгальный вал helical;
        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Сдвижное ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.