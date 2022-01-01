Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Powermatic PJ-1285 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Powermatic PJ-1285 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    Арт. jet_379
    Powermatic PJ-1285 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      Powermatic PJ-1285 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_379

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		2130x720x990
      Толщина ножа, мм
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Фуговальный станок Powermatic PJ-1285 HH с шириной обработки 12 дюймов (300 мм) имеет классическую конструкцию. Массивная и жёсткая конструкция с мощными литыми чугунными деталями (столы, фуговальный упор, элементы рамы) и точными удобными регулировками полностью соответствует высокому классу марки Powermatic.

        Фуганок изначально укомплектован ножевым валом helical с двухсторонними твердосплавными ножами прямоугольной формы. Поскольку ножевые сегменты установлены жёстко, для изменения их положения относительно приемного стола предусмотрена регулировка его высоты (есть концевые упоры, рычаг подъёма/ опускания и маховик фиксации). Особенности:

        • Строгальный вал helicalal;
        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Сдвижное ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.