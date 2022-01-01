Powermatic PJ-1285 HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

Фуговальный станок Powermatic PJ-1285 HH с шириной обработки 12 дюймов (300 мм) имеет классическую конструкцию. Массивная и жёсткая конструкция с мощными литыми чугунными деталями (столы, фуговальный упор, элементы рамы) и точными удобными регулировками полностью соответствует высокому классу марки Powermatic.

Фуганок изначально укомплектован ножевым валом helical с двухсторонними твердосплавными ножами прямоугольной формы. Поскольку ножевые сегменты установлены жёстко, для изменения их положения относительно приемного стола предусмотрена регулировка его высоты (есть концевые упоры, рычаг подъёма/ опускания и маховик фиксации). Особенности:

Строгальный вал helicalal;

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Сдвижное ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.