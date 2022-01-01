JET JJ-866 Фуговальный станок 230 В
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1828x640x1010
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Толщина ножа, мм
|3
JJ-866 новый фуговальный станок Jet профессионального класса с шириной строгания 200 мм, оборудован длинными массивными чугунными столами. Параллелограммный механизм регулировки высоты столов. В сегменте компактного оборудования такая схема получила распространение сравнительно недавно и пока еще более характерна для тяжелого промышленного оборудования. Вместо наклонных скользящих направляющих в ней используются рычаги на осях, нет ни винтов, ни эксцентриков, а усилие от рукоятки прикладывается непосредственно на сторону параллелограмма. Внутреннее трение и люфты в такой конструкции минимальны, что позволяет при настройке перемещать тяжелые столы (регулируются оба: и приемный, и разгрузочный) с наименьшими усилиями и максимально точно.
Особенности:
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.