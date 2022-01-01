JET JJ-866 Фуговальный станок 400 В

JJ-866 новый фуговальный станок Jet профессионального класса с шириной строгания 200 мм, оборудован длинными массивными чугунными столами. Отличительная особенность новинки – параллелограммный механизм регулировки высоты столов. В сегменте компактного оборудования такая схема получила распространение сравнительно недавно и пока еще более характерна для тяжелого промышленного оборудования. Вместо наклонных скользящих направляющих в ней используются рычаги на осях, нет ни винтов, ни эксцентриков, а усилие от рукоятки прикладывается непосредственно на сторону параллелограмма. Внутреннее трение и люфты в такой конструкции минимальны, что позволяет при настройке перемещать тяжелые столы (регулируются оба: и приемный, и разгрузочный) с наименьшими усилиями и максимально точно.

Особенности:

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Регулируемое ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.