JET PJ-1696 Фуговальный станок

Фуговальный станок Jet PJ-1696 предназначен для использования в мастерских и в промышленных цехах, его конструкция полностью соответствует профессиональным требованиям: мощный трехфазный двигатель, литые из чугуна длинные и широкие столы, большой набор штатно предусмотренных регулировок – все это позволяет работать интенсивно и с высокой производительностью.

Особенности:

Возможность установки строгального вала helical (опция);

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Сдвижное ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.