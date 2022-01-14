Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
5.0
1
19 600 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
    Арт. 7042355
    5.0
    1
    Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
    Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
    Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
    Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
    Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
    Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
      Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
      Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
      Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
      Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
      Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
      Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12

      Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12

      19 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 7042355
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      19 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический калорифер УМТ Кузьмич КЭВ-12 представляет собой металлический корпус, в котором размещены вентилятор осевого типа и электронагреватели (ТЭНы). Калорифер предназначен для дополнительного обогрева бытовых, служебных, помещений и просушки помещений при проведении отделочных работ. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, обдувает ТЭНы и нагревается до определённой температуры. Особенностью данного изделия является использование качественных двигателей, работающих бесшумно и с высокой производительностью.

        Преимущества

        • Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей
        • Защита от перегрева
        • Ступенчатое регулирование мощности
        • Плавное регулирование температуры
        • Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
        • Надежные оребренные ТЭНы собственного производства
        • 100% контроль качества на всех этапах производства