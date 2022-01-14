Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12

Преимущества

Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей

Защита от перегрева

Ступенчатое регулирование мощности

Плавное регулирование температуры

Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении

Надежные оребренные ТЭНы собственного производства

100% контроль качества на всех этапах производства

Электрический калорифер УМТ Кузьмич КЭВ-12 представляет собой металлический корпус, в котором размещены вентилятор осевого типа и электронагреватели (ТЭНы). Калорифер предназначен для дополнительного обогрева бытовых, служебных, помещений и просушки помещений при проведении отделочных работ. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, обдувает ТЭНы и нагревается до определённой температуры. Особенностью данного изделия является использование качественных двигателей, работающих бесшумно и с высокой производительностью.