Электрокалорифер УМТ «Кузьмич» КЭВ-12
Арт. 7042355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Электрический калорифер УМТ Кузьмич КЭВ-12 представляет собой металлический корпус, в котором размещены вентилятор осевого типа и электронагреватели (ТЭНы). Калорифер предназначен для дополнительного обогрева бытовых, служебных, помещений и просушки помещений при проведении отделочных работ. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, обдувает ТЭНы и нагревается до определённой температуры. Особенностью данного изделия является использование качественных двигателей, работающих бесшумно и с высокой производительностью.
Преимущества
- Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей
- Защита от перегрева
- Ступенчатое регулирование мощности
- Плавное регулирование температуры
- Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
- Надежные оребренные ТЭНы собственного производства
- 100% контроль качества на всех этапах производства