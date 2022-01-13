Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-25
Арт. 704176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Тепловая пушка СФО-25 предназначена для дополнительного временного или продолжительного нагрева (отопления) складских помещений, мастерских, торговых павильонов и т.п., а также для сушки строительных помещений после проведения штукатурно-отделочных работ, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др. Пушка предназначена для работы под надзором.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Высокоэффективные оребренные ТЭН, собственного производства
- Ступенчатое переключение режимов мощности нагрева
- Создание любого угла наклона корпуса
- Удобное устройство для подключения электрического кабеля
- Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
- Использование качественных металлических крыльчаток и двигателей, обеспечивающих высокую производительность и бесшумную работу
- 100% контроль качества на всех этапах производства