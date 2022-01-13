Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-25

Преимущества

Защита от перегрева

Высокоэффективные оребренные ТЭН, собственного производства

Ступенчатое переключение режимов мощности нагрева

Создание любого угла наклона корпуса

Удобное устройство для подключения электрического кабеля

Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении

Использование качественных металлических крыльчаток и двигателей, обеспечивающих высокую производительность и бесшумную работу

100% контроль качества на всех этапах производства

Тепловая пушка СФО-25 предназначена для дополнительного временного или продолжительного нагрева (отопления) складских помещений, мастерских, торговых павильонов и т.п., а также для сушки строительных помещений после проведения штукатурно-отделочных работ, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др. Пушка предназначена для работы под надзором.