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Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
    Арт. X131503190
    Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
    Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
    Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
    Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
      Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
      Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
      Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
      Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150

      Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131503190

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос Karcher WD 4 (MV 4) Premium 1.348-150 предназначен для сухой уборки в домашней мастерской, сарае, гараже, а также может собирать небольшой объём жидкости, например, пролитый чай, воду в санузле и т.д. На корпусе имеются специальные держатели, которые позволяют разместить комплект принадлежностей и всасывающий шланг.

        Преимущества

        • Удобство транспортировки. Ручка на корпусе позволяет легко переносить хозяйственный пылесос Karcher WD 4 (MV 4) Premium 1.348-150 с места на место
        • Долгий срок службы. Контейнер изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы пылесоса
        • Всё под рукой. Комплект принадлежностей и всасывающий шланг можно разместить на корпусе аппарата благодаря практичным держателям
        • Мусоросборник из нержавеющей стали
        • Эквивалентная мощность: 1600 Вт
        • Длинный кабель: 5 м
        • Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
        • Гигиеничный фильтр-мешок из нетканного материала