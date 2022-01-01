Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150

Преимущества

Удобство транспортировки. Ручка на корпусе позволяет легко переносить хозяйственный пылесос Karcher WD 4 (MV 4) Premium 1.348-150 с места на место

Долгий срок службы. Контейнер изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы пылесоса

Всё под рукой. Комплект принадлежностей и всасывающий шланг можно разместить на корпусе аппарата благодаря практичным держателям

Мусоросборник из нержавеющей стали

Эквивалентная мощность: 1600 Вт

Длинный кабель: 5 м

Съемная кассета с плоским складчатым фильтром

Гигиеничный фильтр-мешок из нетканного материала

Пылесос Karcher WD 4 (MV 4) Premium 1.348-150 предназначен для сухой уборки в домашней мастерской, сарае, гараже, а также может собирать небольшой объём жидкости, например, пролитый чай, воду в санузле и т.д. На корпусе имеются специальные держатели, которые позволяют разместить комплект принадлежностей и всасывающий шланг.