Пылесос Karcher WD 4 Premium 1.348-150
Арт. X131503190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Пылесос Karcher WD 4 (MV 4) Premium 1.348-150 предназначен для сухой уборки в домашней мастерской, сарае, гараже, а также может собирать небольшой объём жидкости, например, пролитый чай, воду в санузле и т.д. На корпусе имеются специальные держатели, которые позволяют разместить комплект принадлежностей и всасывающий шланг.
Преимущества
- Удобство транспортировки. Ручка на корпусе позволяет легко переносить хозяйственный пылесос Karcher WD 4 (MV 4) Premium 1.348-150 с места на место
- Долгий срок службы. Контейнер изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы пылесоса
- Всё под рукой. Комплект принадлежностей и всасывающий шланг можно разместить на корпусе аппарата благодаря практичным держателям
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Эквивалентная мощность: 1600 Вт
- Длинный кабель: 5 м
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Гигиеничный фильтр-мешок из нетканного материала