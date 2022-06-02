Промышленный пылесос Karcher WD 3 Premium Jubilee 1.629-861
Арт. О00000002487
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
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Питание
|сеть
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Тип пылесборника
|мешок
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Тип уборки
|сбор жидкости, сборка влажного мусора, сухая
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Объем бака, л
|17
- Пылесос Karcher WD 3 Premium Jubilee RU 1.629-861 подходит для сбора сухого и влажного мусора. Имеет компактные габариты .
Преимущества
- Ударопрочная защита
- Аппарат легко переносить и транспортировать
- Возможность убирать влажный и сухой мусор без замены фильтра
- Компактная конструкция Karcher WD 3 Premium Jubilee RU 1.629-861 для удобного хранения
- Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки для пола во время перерывов