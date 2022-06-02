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Промышленный пылесос Karcher WD 3 Premium Jubilee 1.629-861
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Karcher WD 3 Premium Jubilee 1.629-861
    Арт. О00000002487
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Karcher WD 3 Premium Jubilee 1.629-861

    Промышленный пылесос Karcher WD 3 Premium Jubilee 1.629-861

    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Арт. О00000002487
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Karcher
    Мощность, Вт
    		1000
    Напряжение сети, В
    		220
    Питание
    		сеть
    Тип пылесборника
    		мешок
    Тип уборки
    		сбор жидкости, сборка влажного мусора, сухая
    Объем бака, л
    		17
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Пылесос Karcher WD 3 Premium Jubilee RU 1.629-861 подходит для сбора сухого и влажного мусора. Имеет компактные габариты .

      Преимущества

      • Ударопрочная защита
      • Аппарат легко переносить и транспортировать
      • Возможность убирать влажный и сухой мусор без замены фильтра
      • Компактная конструкция Karcher WD 3 Premium Jubilee RU 1.629-861 для удобного хранения
      • Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки для пола во время перерывов