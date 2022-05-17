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Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
    Арт. Ю00000019576
    5.0
    2
    Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
    Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
    Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
      Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
      Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
      Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859

      Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019576
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Энергопотребление данного хозяйственного пылесоса всего 1000 Вт. В комплект входят аксессуары для тщательной уборки салона автомобиля. Контейнер из нержавеющей стали с объемом 17 литров. Данный пылесос можно использовать, чтобы собирать воду.

        Преимущества

        • Съемная ручка
        • Инновационная насадка для пола и всасывающий шланг
        • Специальный патронный фильтр
        • Удобное положение при хранении
        • Практичное хранение кабеля и аксессуаров
        • Система защелок "Pull & Push"
        • Эргономичная ручка для переноски
        • Компактная конструкция