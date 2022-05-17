Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859
Арт. Ю00000019576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Энергопотребление данного хозяйственного пылесоса всего 1000 Вт. В комплект входят аксессуары для тщательной уборки салона автомобиля. Контейнер из нержавеющей стали с объемом 17 литров. Данный пылесос можно использовать, чтобы собирать воду.Преимущества
- Съемная ручка
- Инновационная насадка для пола и всасывающий шланг
- Специальный патронный фильтр
- Удобное положение при хранении
- Практичное хранение кабеля и аксессуаров
- Система защелок "Pull & Push"
- Эргономичная ручка для переноски
- Компактная конструкция