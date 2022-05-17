Строительный пылесос Karcher WD 3 Premium Car Football Edition 1.629-859

Преимущества

Съемная ручка

Инновационная насадка для пола и всасывающий шланг

Специальный патронный фильтр

Удобное положение при хранении

Практичное хранение кабеля и аксессуаров

Система защелок "Pull & Push"

Эргономичная ручка для переноски

Компактная конструкция





Энергопотребление данного хозяйственного пылесоса всего 1000 Вт. В комплект входят аксессуары для тщательной уборки салона автомобиля. Контейнер из нержавеющей стали с объемом 17 литров. Данный пылесос можно использовать, чтобы собирать воду.