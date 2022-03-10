Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
Арт. X131503129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629-783 предназначен для сухой уборки и сбора влажного мусора. Он имеет компактную конструкцию, благодаря чему его удобно хранить. Бак выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует долгий срок службы. Его объем составляет 12 л. Напряжение 220-240 В.
Соответствует мощности 1000 Вт (по сравнению с многофункциональными аппаратами Karcher 2013 года).
Преимущества
- Гибкость и удобство использования
- Длинный кабель: 4 м
- Применение: входные зоны, очистка автомобилей внутри, маленький объем воды
- Практичное хранение кабеля и аксессуаров
- Компактная конструкция