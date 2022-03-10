Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
    Арт. X131503129
    5.0
    2
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0
      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0

      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131503129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629-783 предназначен для сухой уборки и сбора влажного мусора. Он имеет компактную конструкцию, благодаря чему его удобно хранить. Бак выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует долгий срок службы. Его объем составляет 12 л. Напряжение 220-240 В.
        Соответствует мощности 1000 Вт (по сравнению с многофункциональными аппаратами Karcher 2013 года).

        Преимущества

        • Гибкость и удобство использования
        • Длинный кабель: 4 м
        • Применение: входные зоны, очистка автомобилей внутри, маленький объем воды
        • Практичное хранение кабеля и аксессуаров
        • Компактная конструкция