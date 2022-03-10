Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-760.0

Преимущества

Гибкость и удобство использования

Длинный кабель: 4 м

Применение: входные зоны, очистка автомобилей внутри, маленький объем воды

Практичное хранение кабеля и аксессуаров

Компактная конструкция

Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629-783 предназначен для сухой уборки и сбора влажного мусора. Он имеет компактную конструкцию, благодаря чему его удобно хранить. Бак выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует долгий срок службы. Его объем составляет 12 л. Напряжение 220-240 В.Соответствует мощности 1000 Вт (по сравнению с многофункциональными аппаратами Karcher 2013 года).