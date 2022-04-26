Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596

Преимущества

Универсальность и эффективность

Оригинальный дизайн

Длительный срок эксплуатации

Каток для ухода за газоном Центроинструмент Слон 0596 - универсальный садовый инвентарь, предназначенный для ухода за газоном. Представленный каток можно использовать при проведении строительных работ. С целью увеличения веса можно добавить внутрь песок или воду.