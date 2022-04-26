Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596
Арт. X1903969872
Характеристики
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Производитель
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Диаметр, мм
|320
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Ширина, мм
|500
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Вес, кг
|10
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- Каток для ухода за газоном Центроинструмент Слон 0596 - универсальный садовый инвентарь, предназначенный для ухода за газоном. Представленный каток можно использовать при проведении строительных работ. С целью увеличения веса можно добавить внутрь песок или воду.
Преимущества
- Универсальность и эффективность
- Оригинальный дизайн
- Длительный срок эксплуатации