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Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596
5.0
2
Найти аналог
Катки садовые
    Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596
    Арт. X1903969872
    5.0
    2
    Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596
    Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596
      Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596
      Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596

      Каток универсальный ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "СЛОН" 0596

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903969872
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Диаметр, мм
      		320
      Ширина, мм
      		500
      Вес, кг
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Каток для ухода за газоном Центроинструмент Слон 0596 - универсальный садовый инвентарь, предназначенный для ухода за газоном. Представленный каток можно использовать при проведении строительных работ. С целью увеличения веса можно добавить внутрь песок или воду.

        Преимущества

        • Универсальность и эффективность
        • Оригинальный дизайн
        • Длительный срок эксплуатации