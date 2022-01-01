Клапан Аквастоп 3/4 01365

Клапан от протечек «АкваСтоп» 1365 предназначен для аварийного отключения воды в случае нештатного разрыва гибкой подводки, разрушения концевых деталей сантехнической арматуры, а также в случае резкого увеличения давления. Его можно использовать для подключения смесителей, стиральных и посудомоечных машин и сантехнических приборов. Корпус и накидная гайка клапана выполнены из никелированной латуни. Внутри корпуса клапана находится клапан выполненный из износостойкого пластика и пружина из нержавеющей стали.