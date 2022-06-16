Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (14x14 мм)
Арт. Х1302717205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|14
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Покрытие
|оцинкованное
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Комбинированный прямой ключ омедненный КЗСМИ используется для монтажа типовых крепежных элементов с шестью гранями. Прочная сталь и медная поверхность инструмента уменьшают риск появления искры.
Преимущества
- На накидном профиле отгиб от плоскости ключа составляет 15 градусов, что обеспечивает более удобное использование инструмента в труднодоступных местах. Ключ прочен и долговечен в работе.
- Ключ изготовлен из качественной легированной стали и дополнительно оцинкован для защиты от коррозии.