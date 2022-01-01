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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
    Арт. jonnesway_5918
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5918

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		45
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26145 используется для работ с резьбовыми соединениями. Размер рабочей части - 45 мм. 

        Преимущества

        • Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие
        • Полностью соответствует ГОСТ 2838-80