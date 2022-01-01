Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 45 мм W26145
Арт. jonnesway_5918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|45
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26145 используется для работ с резьбовыми соединениями. Размер рабочей части - 45 мм.
Преимущества
- Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие
- Полностью соответствует ГОСТ 2838-80