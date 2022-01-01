Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 50 мм W26150
Арт. jonnesway_5920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|50
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26150 изготовлен из прочной хромованадиевой стали. Имеет антикоррозийное хромовое покрытие. Предназначен для различных типов ремонтных работ. На одной стороне расположен рожковый наконечник, на другой - накидная головка одного размера (50мм). Имеет соответствие стандарта DIN 3113.
Преимущества
- Комфорт в использовании. Рукоятка имеет хромовое покрытие, надежно держится в руке и обеспечивает удобный хват
- Соответствие стандарту DIN 3113
- Хромованадиевая сталь обладает высоким уровнем прочности и твердости
- Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
- Тонкая форма рабочей части позволяет работать в труднодоступных местах