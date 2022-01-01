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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 50 мм W26150
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 50 мм W26150
    Арт. jonnesway_5920
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 50 мм W26150

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 50 мм W26150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5920

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		50
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26150 изготовлен из прочной хромованадиевой стали. Имеет антикоррозийное хромовое покрытие. Предназначен для различных типов ремонтных работ. На одной стороне расположен рожковый наконечник, на другой - накидная головка одного размера (50мм). Имеет соответствие стандарта DIN 3113.

        Преимущества

        • Комфорт в использовании. Рукоятка имеет хромовое покрытие, надежно держится в руке и обеспечивает удобный хват
        • Соответствие стандарту DIN 3113
        • Хромованадиевая сталь обладает высоким уровнем прочности и твердости
        • Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
        • Тонкая форма рабочей части позволяет работать в труднодоступных местах