Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 50 мм W26150

Преимущества

Комфорт в использовании. Рукоятка имеет хромовое покрытие, надежно держится в руке и обеспечивает удобный хват

Соответствие стандарту DIN 3113

Хромованадиевая сталь обладает высоким уровнем прочности и твердости

Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии

Тонкая форма рабочей части позволяет работать в труднодоступных местах

Комбинированный ключ Jonnesway W26150 изготовлен из прочной хромованадиевой стали. Имеет антикоррозийное хромовое покрытие. Предназначен для различных типов ремонтных работ. На одной стороне расположен рожковый наконечник, на другой - накидная головка одного размера (50мм). Имеет соответствие стандарта DIN 3113.