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Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
5.0
2
305 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
    Арт. Х1302717252
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)

      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)

      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717252
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		19
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00019 19 мм 52033 имеет в своей конструкции рожковый и накидной профили одного размера. Инструмент предназначен для монтажа и демонтажа крепежа. Корпус изготовлен из хромованадиевой стали. Многослойное никелевое покрытие защищает ключ от коррозии.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность