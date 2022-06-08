Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированный ключ THORVIK CW00019 19 мм 52033 имеет в своей конструкции рожковый и накидной профили одного размера. Инструмент предназначен для монтажа и демонтажа крепежа. Корпус изготовлен из хромованадиевой стали. Многослойное никелевое покрытие защищает ключ от коррозии.