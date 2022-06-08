Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00019 (19 мм)
Арт. Х1302717252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|19
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Покрытие
|хромоникелевое
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- Комбинированный ключ THORVIK CW00019 19 мм 52033 имеет в своей конструкции рожковый и накидной профили одного размера. Инструмент предназначен для монтажа и демонтажа крепежа. Корпус изготовлен из хромованадиевой стали. Многослойное никелевое покрытие защищает ключ от коррозии.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность