Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)
Арт. Х1302717254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|24
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Покрытие
|хромоникелевое
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- Комбинированный ключ THORVIK CW00024 24 мм 52038 состоит из рукоятки с двутавровым сечением, рожковой и накидной головок. Инструмент используется для обслуживание винтов и гаек размером 24 мм. Корпус выполнен из хромованадиевой стали и имеет многослойное хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии и воздействия агрессивных сред.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность