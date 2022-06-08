Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированный ключ THORVIK CW00024 24 мм 52038 состоит из рукоятки с двутавровым сечением, рожковой и накидной головок. Инструмент используется для обслуживание винтов и гаек размером 24 мм. Корпус выполнен из хромованадиевой стали и имеет многослойное хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии и воздействия агрессивных сред.