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Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)
5.0
2
500 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)
    Арт. Х1302717254
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)

      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00024 (24 мм)

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717254
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		24
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00024 24 мм 52038 состоит из рукоятки с двутавровым сечением, рожковой и накидной головок. Инструмент используется для обслуживание винтов и гаек размером 24 мм. Корпус выполнен из хромованадиевой стали и имеет многослойное хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии и воздействия агрессивных сред.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность