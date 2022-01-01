Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015

Преимущества

Ключ выполнен в соответствии со стандартом DIN 3113 из легированной хромованадиевой стали

Имеет хромоникелевое покрытие

Сочетает в своей конструкции рожковый и накидной профили

Комбинированный ключ THORVIK CW00015 15 мм 52029 предназначен для работы с винтами и гайками размером 15 мм.