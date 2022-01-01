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Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015
    Арт. thorvik_7838
    Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015
    Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015
      Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015
      Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015

      Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_7838

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		15
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00015 15 мм 52029 предназначен для работы с винтами и гайками размером 15 мм.

        Преимущества

        • Ключ выполнен в соответствии со стандартом DIN 3113 из легированной хромованадиевой стали
        • Имеет хромоникелевое покрытие 
        • Сочетает в своей конструкции рожковый и накидной профили