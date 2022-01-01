Ключ комбинированный Thorvik 15 мм CW00015
Арт. thorvik_7838
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|15
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00015 15 мм 52029 предназначен для работы с винтами и гайками размером 15 мм.
Преимущества
- Ключ выполнен в соответствии со стандартом DIN 3113 из легированной хромованадиевой стали
- Имеет хромоникелевое покрытие
- Сочетает в своей конструкции рожковый и накидной профили