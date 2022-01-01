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Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
    Арт. Х13029868
    Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13029868

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 8мм W45108 предназначен для работ с резьбовыми соединениями. На одной стороне расположен рожковый наконечник, на другой - трещотка с 72 зубами. Инструмент выполнен из хром-ванадиевой стали высокой прочности с термообработкой. Ключ эффективен при работе в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;
        • Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом; 
        • Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве;
        • Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован; 
        • Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении.