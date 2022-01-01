Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)

Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 8мм W45108 предназначен для работ с резьбовыми соединениями. На одной стороне расположен рожковый наконечник, на другой - трещотка с 72 зубами. Инструмент выполнен из хром-ванадиевой стали высокой прочности с термообработкой. Ключ эффективен при работе в труднодоступных местах.

Преимущества