Ключ комбинированный Jonnesway W45108 трещоточный (8 мм)
Арт. Х13029868
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|8
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 8мм W45108 предназначен для работ с резьбовыми соединениями. На одной стороне расположен рожковый наконечник, на другой - трещотка с 72 зубами. Инструмент выполнен из хром-ванадиевой стали высокой прочности с термообработкой. Ключ эффективен при работе в труднодоступных местах.
Преимущества
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом;
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве;
- Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован;
- Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении.