Ключ комбинированный Jonnesway W45127 трещоточный (27 мм)
Арт. jonnesway_5987
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|27
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ 27 мм Jonnesway W45127 незаменим в труднодоступных местах и позволяет откручивать/закручивать болты размером 27 мм.
Преимущества
- Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
- Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован
- Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении