Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW25 тип S

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Эффективный захват: трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW25 имеет специальную форму и обеспечивают самоблокирующийся захват детали.

Ограничение зажима: специальный резьбовой регулятор позволяет фиксировать губки ключа.

Трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW25 применяется для фиксации различных предметов поперечного сечения с применением большой силы. Он изготовлен из хромованадиевой стали, которая защищает инструмент от коррозии и других внешних факторов. Ширина захвата составляет 25 мм.