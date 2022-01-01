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Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW25 тип S
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW25 тип S
    Арт. Х1302321
    Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW25 тип S

      Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW25 тип S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302321

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Макс. размер ключа, мм
      		25
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Покрытие
      		порошковая окраска
      Угол губок, град
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW25 применяется для фиксации различных предметов поперечного сечения с применением большой силы. Он изготовлен из хромованадиевой стали, которая защищает инструмент от коррозии и других внешних факторов. Ширина захвата составляет 25 мм.

        Особенности и преимущества:

        • Эффективный захват: трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW25 имеет специальную форму и обеспечивают самоблокирующийся захват детали.
        • Ограничение зажима: специальный резьбовой регулятор позволяет фиксировать губки ключа.