Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW25 тип S
Арт. Х1302321
Характеристики
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Производитель
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Макс. размер ключа, мм
|25
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Тип
|шведский (рычажный)
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Покрытие
|порошковая окраска
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Угол губок, град
|90
Описание товара:Трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW25 применяется для фиксации различных предметов поперечного сечения с применением большой силы. Он изготовлен из хромованадиевой стали, которая защищает инструмент от коррозии и других внешних факторов. Ширина захвата составляет 25 мм.
Особенности и преимущества:
- Эффективный захват: трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW25 имеет специальную форму и обеспечивают самоблокирующийся захват детали.
- Ограничение зажима: специальный резьбовой регулятор позволяет фиксировать губки ключа.