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Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
Найти аналог
Компрессоры автомобильные
    Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
    Арт. 718998
    Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350

      Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718998

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Насадки в комплекте
      		Нет
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздушный компрессор Энергомаш АК-88350 питается от автомобильной сети 12 В и используется для накачки шин. Благодаря небольшому весу и малым габаритам, устройство не займет много места в багажнике. Имеется манометр для  контроля уровня давления. Оснащается фонариком для удобной накачки шин в темное время суток. Камера сжатия изготовлена из качественного металла, что увеличивает срок службы агрегата

        Преимущества

        • Малые габариты
        • Небольшой вес
        • Питается от автомобильной сети 12 В