Преимущества

Малые габариты

Небольшой вес

Питается от автомобильной сети 12 В

Воздушный компрессор Энергомаш АК-88350 питается от автомобильной сети 12 В и используется для накачки шин. Благодаря небольшому весу и малым габаритам, устройство не займет много места в багажнике. Имеется манометр для контроля уровня давления. Оснащается фонариком для удобной накачки шин в темное время суток. Камера сжатия изготовлена из качественного металла, что увеличивает срок службы агрегата