Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
Арт. 718998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Насадки в комплекте
|Нет
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Спусковой клапан
|Нет
- Воздушный компрессор Энергомаш АК-88350 питается от автомобильной сети 12 В и используется для накачки шин. Благодаря небольшому весу и малым габаритам, устройство не займет много места в багажнике. Имеется манометр для контроля уровня давления. Оснащается фонариком для удобной накачки шин в темное время суток. Камера сжатия изготовлена из качественного металла, что увеличивает срок службы агрегата
Преимущества
- Малые габариты
- Небольшой вес
- Питается от автомобильной сети 12 В