Аэратор воздушный клапан Контур ф110

Аэратор канализационный Контур это устройство, которое будет полезно для ванной комнаты и уборной. Представляет собой клапан, устанавливаемый сверху канализационного стояка для разрежения давления. Аэратор воздушный клапан Контур d110 также препятствует выходу неприятного запаха и газов из системы, что повышает комфорт при эксплуатации сантехники. Купить воздушный клапан канализации Контур можно для установки как в квартире, так и в частном доме.

Преимущества воздушного клапана аэратора Контур 110:

Легкая установка;

Устранение неприятного запаха;

Нормализация давления.

Комплектация: