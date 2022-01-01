Аэратор воздушный клапан Контур ф110
Аэратор канализационный Контур это устройство, которое будет полезно для ванной комнаты и уборной. Представляет собой клапан, устанавливаемый сверху канализационного стояка для разрежения давления. Аэратор воздушный клапан Контур d110 также препятствует выходу неприятного запаха и газов из системы, что повышает комфорт при эксплуатации сантехники. Купить воздушный клапан канализации Контур можно для установки как в квартире, так и в частном доме.
Преимущества воздушного клапана аэратора Контур 110:
- Легкая установка;
- Устранение неприятного запаха;
- Нормализация давления.
Комплектация:
- Аэратор;
- Упаковка.