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Аэратор воздушный клапан Контур ф110
395 ₽
Обратные клапаны
    Аэратор воздушный клапан Контур ф110
    Арт. X1697805103
    Аэратор воздушный клапан Контур ф110
    Аэратор воздушный клапан Контур ф110
      Аэратор воздушный клапан Контур ф110
      Аэратор воздушный клапан Контур ф110

      Аэратор воздушный клапан Контур ф110

      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1697805103

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Все характеристики
      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аэратор канализационный Контур это устройство, которое будет полезно для ванной комнаты и уборной. Представляет собой клапан, устанавливаемый сверху канализационного стояка для разрежения давления. Аэратор воздушный клапан Контур d110 также препятствует выходу неприятного запаха и газов из системы, что повышает комфорт при эксплуатации сантехники. Купить воздушный клапан канализации Контур можно для установки как в квартире, так и в частном доме.

        Преимущества воздушного клапана аэратора Контур 110:

        • Легкая установка;
        • Устранение неприятного запаха;
        • Нормализация давления.

        Комплектация:

        • Аэратор;
        • Упаковка.