Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
    Арт. Х130732919
    5.0
    2
    Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
    Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
      Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
      Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)

      Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130732919
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (30x32 мм) SIT
      620 ₽
      5.0
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (30x32 мм) SIT
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      250 ₽
      5.0
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      260 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      200 ₽
      5.0
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
      255 ₽
      5.0
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (22x24 мм) SIT
      340 ₽
      5.0
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (22x24 мм) SIT
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      430 ₽
      5.0
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (12x12 мм, оксидированный) SIT
      165 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (12x12 мм, оксидированный) SIT
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      640 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
      550 ₽
      5.0
      Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      420 ₽
      5.0
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный губцевый инструмент ЗУБР 2201-8-16_z01, предназначен для промышленного применения при интенсивных нагрузках. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает длительную и качественную работу.

        Преимущества

        • Предназначены для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ
        • Специальная инструментальная сталь С55, легированная хромом и ванадием, для оптимального баланса твердости и прочности
        • Поверхность губок дополнительно закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Особостойкое специальное хромоникелевое покрытие H12X1 для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии
        • Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе
        • Эксцентриковое расположение шарнира для увеличенной передачи усилия