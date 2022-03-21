Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
Арт. Х130732919
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь
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- Профессиональный губцевый инструмент ЗУБР 2201-8-16_z01, предназначен для промышленного применения при интенсивных нагрузках. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает длительную и качественную работу.
Преимущества
- Предназначены для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ
- Специальная инструментальная сталь С55, легированная хромом и ванадием, для оптимального баланса твердости и прочности
- Поверхность губок дополнительно закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Особостойкое специальное хромоникелевое покрытие H12X1 для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии
- Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе
- Эксцентриковое расположение шарнира для увеличенной передачи усилия