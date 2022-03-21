Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)

Преимущества

Предназначены для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ

Специальная инструментальная сталь С55, легированная хромом и ванадием, для оптимального баланса твердости и прочности

Поверхность губок дополнительно закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

Особостойкое специальное хромоникелевое покрытие H12X1 для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии

Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе

Эксцентриковое расположение шарнира для увеличенной передачи усилия

Профессиональный губцевый инструмент ЗУБР 2201-8-16_z01, предназначен для промышленного применения при интенсивных нагрузках. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает длительную и качественную работу.