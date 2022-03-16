Лопата садовая штыковая Fiskars 131413
Арт. X190396142130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1180
- Лопата садовая штыковая Fiskars 131413 предназначена для ухода за почвой и удаления сорняков и корней, выкапывания ям. Удобная рукоятка и малый вес обеспечивают длительную работу без усталости. Лезвие лопаты выполнено из борсодержащей стали и имеет специальную заточку для легкого проникновения в грунт. Черенок, выполненный из стали, прочно сварен с лезвием.
Преимущества
- Легкость
- Отверстие для подвеса
- Лезвие выполнено из борсодержащей стали и имеет высокую прочность
- Упор для более легкого вскапывания
- Прочное соединение лезвия и черенка
- Рукоятка изготовлена из качественного пластика
- Черенок выполнен из стали и устойчив к коррозии