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Лопата садовая штыковая Fiskars 131413
4.5
8
Найти аналог
Штыковые лопаты
    Лопата садовая штыковая Fiskars 131413
    Арт. X190396142130
    4.5
    8
    Лопата садовая штыковая Fiskars 131413
    Лопата садовая штыковая Fiskars 131413
      Лопата садовая штыковая Fiskars 131413
      Лопата садовая штыковая Fiskars 131413

      Лопата садовая штыковая Fiskars 131413

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X190396142130
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата садовая штыковая Fiskars 131413 предназначена для ухода за почвой и удаления сорняков и корней, выкапывания ям. Удобная рукоятка и малый вес обеспечивают длительную работу без усталости. Лезвие лопаты выполнено из борсодержащей стали и имеет специальную заточку  для легкого проникновения в грунт. Черенок, выполненный из стали, прочно сварен с лезвием.

        Преимущества

        • Легкость
        • Отверстие для подвеса
        • Лезвие выполнено из борсодержащей стали и имеет высокую прочность
        • Упор для более легкого вскапывания
        • Прочное соединение лезвия и черенка
        • Рукоятка изготовлена из качественного пластика
        • Черенок выполнен из стали и устойчив к коррозии