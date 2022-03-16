Преимущества

Легкость

Отверстие для подвеса

Лезвие выполнено из борсодержащей стали и имеет высокую прочность

Упор для более легкого вскапывания

Прочное соединение лезвия и черенка

Рукоятка изготовлена из качественного пластика

Черенок выполнен из стали и устойчив к коррозии

Лопата садовая штыковая Fiskars 131413 предназначена для ухода за почвой и удаления сорняков и корней, выкапывания ям. Удобная рукоятка и малый вес обеспечивают длительную работу без усталости. Лезвие лопаты выполнено из борсодержащей стали и имеет специальную заточку для легкого проникновения в грунт. Черенок, выполненный из стали, прочно сварен с лезвием.