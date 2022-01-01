Станочные тиски Wilton MMV/SP-150, фрезерные, прецизионные

Станочные тиски, прецизионные, модель MMV/SP-150 представляют собой легкий элемент универсальной сменной оснастки, предназначенной для выполнения различных фрезерных и сверлильных работ на универсальном оборудовании. Оснастка весом 38,8 кг., изготовлена из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего прочность и устойчивость всей конструкции на рабочем столе.