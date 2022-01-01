Станочные тиски Wilton MMV/SP-150, фрезерные, прецизионные
Арт. jet_13022
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|48
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Рабочий ход, мм
|154
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Материал корпуса
|чугун
Станочные тиски, прецизионные, модель MMV/SP-150 представляют собой легкий элемент универсальной сменной оснастки, предназначенной для выполнения различных фрезерных и сверлильных работ на универсальном оборудовании. Оснастка весом 38,8 кг., изготовлена из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего прочность и устойчивость всей конструкции на рабочем столе.