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Мотопомпа Champion GP50
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GP50
    Арт. champion_796
    Мотопомпа Champion GP50
    Мотопомпа Champion GP50
    Мотопомпа Champion GP50
    Мотопомпа Champion GP50
    Мотопомпа Champion GP50
      Мотопомпа Champion GP50
      Мотопомпа Champion GP50
      Мотопомпа Champion GP50
      Мотопомпа Champion GP50
      Мотопомпа Champion GP50

      Мотопомпа Champion GP50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_796

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		390х410х480
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа CHAMPION GP50 оснащена двигателем объемом 208 см3, производительность которого 600 литров в минуту. Мотопомпа оборудована обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Обратный клапан
        • Все детали изготовлены из высококачественных материалов
        • Простота использования