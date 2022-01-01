Преимущества

Компактные размеры

Обратный клапан

Все детали изготовлены из высококачественных материалов

Простота использования

Мотопомпа CHAMPION GP50 оснащена двигателем объемом 208 см3, производительность которого 600 литров в минуту. Мотопомпа оборудована обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы