Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)

Преимущества

Резцы в наборе рассчитаны на длительное и эффективное использование

Каждый из инструментов оснащен напаянной головкой, изготовленной из специальной инструментальной стали

В зависимости от вида токарных работ, головка может быть выполнена из легированной или из углеродистой стали

Набор состоит из режущих инструментов для отрезки заготовок, нарезания резьбы и резцов для точной металлообработки

Набор JET из 11 резцов сечением 10x10мм используется для выполнения полного цикла токарных работ с использованием оборудования компании JET. Комплект оснастки одинаково подходит для токарных станков моделей BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W. В набор входят различные режущие инструменты, имеющие сечение хвостовой части 10х10 мм.