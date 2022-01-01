Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)
Арт. jet_827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Ширина державки, мм
|10
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Высота державки, мм
|10
- Набор JET из 11 резцов сечением 10x10мм используется для выполнения полного цикла токарных работ с использованием оборудования компании JET. Комплект оснастки одинаково подходит для токарных станков моделей BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W. В набор входят различные режущие инструменты, имеющие сечение хвостовой части 10х10 мм.
Преимущества
- Резцы в наборе рассчитаны на длительное и эффективное использование
- Каждый из инструментов оснащен напаянной головкой, изготовленной из специальной инструментальной стали
- В зависимости от вида токарных работ, головка может быть выполнена из легированной или из углеродистой стали
- Набор состоит из режущих инструментов для отрезки заготовок, нарезания резьбы и резцов для точной металлообработки