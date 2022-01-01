Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)
Найти аналог
Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)
    Арт. jet_827
    Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)
    Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)
      Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)
      Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)

      Набор Jet из 11 резцов 10x10 мм (для BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_827

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		10
      Высота державки, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 11 резцов сечением 10x10мм используется для выполнения полного цикла токарных работ с использованием оборудования компании JET. Комплект оснастки одинаково подходит для токарных станков моделей BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W. В набор входят различные режущие инструменты, имеющие сечение хвостовой части 10х10 мм.

        Преимущества

        • Резцы в наборе рассчитаны на длительное и эффективное использование
        • Каждый из инструментов оснащен напаянной головкой, изготовленной из специальной инструментальной стали
        • В зависимости от вида токарных работ, головка может быть выполнена из легированной или из углеродистой стали
        • Набор состоит из режущих инструментов для отрезки заготовок, нарезания резьбы и резцов для точной металлообработки