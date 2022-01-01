Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
Арт. jet_826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Ширина державки, мм
|8
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Высота державки, мм
|8
- Набор JET из 7 сменных пластин представляет собой комплект многогранных, твердосплавных пластин разных типов для режущих инструментов с сечением хвостовой части 8х8 мм и 10х10 мм. Пластины предназначены для технологического оснащения токарных резцов, проходных, расточных и подрезных.
Преимущества
- Твердосплавные пластины обладают повышенной износостойкостью, рассчитаны на многократное применение
- В набор входят пластины, изготовленные из инструментальных сплавов, обладающих повышенной прочностью
- Набор пластин позволяет существенно увеличить точность металлообработки, сделать рабочий процесс оптимальным и эффективным