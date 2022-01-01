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Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
    Арт. jet_826
    Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
    Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
      Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
      Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм

      Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_826

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		8
      Высота державки, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 7 сменных пластин представляет собой комплект многогранных, твердосплавных пластин разных типов для режущих инструментов с сечением хвостовой части 8х8 мм и 10х10 мм. Пластины предназначены для технологического оснащения токарных резцов, проходных, расточных и подрезных.

        Преимущества

        • Твердосплавные пластины обладают повышенной износостойкостью, рассчитаны на многократное применение
        • В набор входят пластины, изготовленные из инструментальных сплавов, обладающих повышенной прочностью
        • Набор пластин позволяет существенно увеличить точность металлообработки, сделать рабочий процесс оптимальным и эффективным