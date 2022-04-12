Отрезной резец Jet 50000909 (8x8 мм)

Преимущества

Напаянная головка изготовлена из прочной инструментальной стали, обеспечивающей режущему приспособлению длительные сроки эксплуатации

Отрезной резец входит в стандартный набор режущих инструментов для работы на токарном оборудовании марки JET

Отрезной резец Jet 50000909 с лезвием из быстрорежущей стали 8х8 мм представляет собой основной инструмент для работы на токарных станках моделей BD-7; BD-8 и BD-920. Канавочный резец имеет хвостовую часть сечение 8х8 мм, устанавливается и работает под углом в 90 градусов к главной оси вращения шпинделя станка. Режущий инструмент используется в тяжелых условиях, связанных с высокими динамическими и температурными нагрузками. В процессе эксплуатации режущего инструмента необходимо соблюдать технологические условия резания.