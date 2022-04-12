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Отрезной резец Jet 50000909 (8x8 мм)
5.0
2
Найти аналог
Прочие насадки для деревообрабатывающих станков
    Отрезной резец Jet 50000909 (8x8 мм)
    Арт. Х12403298
    5.0
    2
    Отрезной резец Jet 50000909 (8x8 мм)

      Отрезной резец Jet 50000909 (8x8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Количество предметов, шт
      		1
      Тип
      		отрезной резец
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной резец Jet 50000909 с лезвием из быстрорежущей стали 8х8 мм представляет собой основной инструмент для работы на токарных станках моделей BD-7; BD-8 и BD-920. Канавочный резец имеет хвостовую часть сечение 8х8 мм, устанавливается и работает под углом в 90 градусов к главной оси вращения шпинделя станка. Режущий инструмент используется в тяжелых условиях, связанных с высокими динамическими и температурными нагрузками. В процессе эксплуатации режущего инструмента необходимо соблюдать технологические условия резания.

        Преимущества

        • Напаянная головка изготовлена из прочной инструментальной стали, обеспечивающей режущему приспособлению длительные сроки эксплуатации
        • Отрезной резец входит в стандартный набор режущих инструментов для работы на токарном оборудовании марки JET