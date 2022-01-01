Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов

Преимущества

Корпус инструментов изготовлен из хромованадиевой стали, которая обладает долгим сроком службы

Хромоникелевое покрытие защищает их от коррозии

Ключи размещены в пластиковом держателе, что облегчает их транспортировку и хранение

Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0012 6-22 мм, 12 предметов 52046 пригодится в гараже, мастерской при ремонтных работах. Корпус инструментов изготовлен из хромованадиевой стали, которая обладает долгим сроком службы. Хромоникелевое покрытие защищает их от коррозии. Ключи размещены в пластиковом держателе, что облегчает их транспортировку и хранение.