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Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов
    Арт. thorvik_7870
    Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов
    Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов
      Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов
      Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов

      Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7870

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0012 6-22 мм, 12 предметов 52046 пригодится в гараже, мастерской при ремонтных работах. Корпус инструментов изготовлен из хромованадиевой стали, которая обладает долгим сроком службы. Хромоникелевое покрытие защищает их от коррозии. Ключи размещены в пластиковом держателе, что облегчает их транспортировку и хранение.

        Преимущества

        • Корпус инструментов изготовлен из хромованадиевой стали, которая обладает долгим сроком службы
        • Хромоникелевое покрытие защищает их от коррозии
        • Ключи размещены в пластиковом держателе, что облегчает их транспортировку и хранение