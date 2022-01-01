Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов
Арт. thorvik_7870
Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 6-22 мм CWS0012, 12 предметов
Арт. thorvik_7870
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0012 6-22 мм, 12 предметов 52046 пригодится в гараже, мастерской при ремонтных работах. Корпус инструментов изготовлен из хромованадиевой стали, которая обладает долгим сроком службы. Хромоникелевое покрытие защищает их от коррозии. Ключи размещены в пластиковом держателе, что облегчает их транспортировку и хранение.
Преимущества
- Корпус инструментов изготовлен из хромованадиевой стали, которая обладает долгим сроком службы
- Хромоникелевое покрытие защищает их от коррозии
- Ключи размещены в пластиковом держателе, что облегчает их транспортировку и хранение