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Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов
    Арт. thorvik_7871
    Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов
    Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов
      Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов
      Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов

      Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7871

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0014 10-32 мм, 14 предметов 52047 пригодится в автомастерской, гараже, на строительно-ремонтной площадке. Хромованадиевая сталь в купе с хромированным покрытием обеспечивают долгий срок службы инструментов. Ключи выполнены в соответствии с DIN 3113.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность