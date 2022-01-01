Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов
Арт. thorvik_7871
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0014 10-32 мм, 14 предметов 52047 пригодится в автомастерской, гараже, на строительно-ремонтной площадке. Хромованадиевая сталь в купе с хромированным покрытием обеспечивают долгий срок службы инструментов. Ключи выполнены в соответствии с DIN 3113.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность