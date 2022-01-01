Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 10-32 мм CWS0014, 14 предметов

Преимущества

Надежность

Долговечность

Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0014 10-32 мм, 14 предметов 52047 пригодится в автомастерской, гараже, на строительно-ремонтной площадке. Хромованадиевая сталь в купе с хромированным покрытием обеспечивают долгий срок службы инструментов. Ключи выполнены в соответствии с DIN 3113.