Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов
    Арт. thorvik_7872
    Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов
    Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов
      Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов
      Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов

      Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7872

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0016 6-24 мм, 16 предметов 52048 пригодится в автомастерской, гараже, на строительно-ремонтной площадке.

        Преимущества

        • Хромованадиевая сталь увеличивает рабочий ресурс инструментов
        • Хромоникелевой покрытие защищает их от коррозии
        • Специальный чехол позволяет компактно и бережно хранить и транспортировать ключи
        • Набор выполнен по стандарту DIN 3113