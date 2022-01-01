Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-24 мм CWS0016, 16 предметов
Арт. thorvik_7872
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0016 6-24 мм, 16 предметов 52048 пригодится в автомастерской, гараже, на строительно-ремонтной площадке.
Преимущества
- Хромованадиевая сталь увеличивает рабочий ресурс инструментов
- Хромоникелевой покрытие защищает их от коррозии
- Специальный чехол позволяет компактно и бережно хранить и транспортировать ключи
- Набор выполнен по стандарту DIN 3113