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Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S
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Наборы накидных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S
    Арт. jonnesway_5820
    Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S
    Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S
      Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S
      Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S

      Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5820

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		24
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Трещотка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор накидных ключей EXTRA LONG Jonnesway W61106S состоит из шести инструментов, предназначенных для работ с особо нагруженными резьбовыми соединениями. 

        Особенности:

        • Приспособления изготовлены из легированной стали, имеют высокую прочность и износостойкость.
        • На обеих сторонах изделий расположены накидные головки. 
        • Ключи соответствуют стандарту DIN 838.
        • Особая форма позволяет работать с высоконагруженными резьбовыми соединениями.
        • Не деформируются при работе.

        Комплектация:

        1. 6 гаечных накидных ключей, с размерами (мм) : 10х11, 12х14, 13х15, 16х18, 17х19, 22х24.
        2. Сумка/чехол.