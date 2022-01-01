Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S

Описание:

Набор накидных ключей EXTRA LONG Jonnesway W61106S состоит из шести инструментов, предназначенных для работ с особо нагруженными резьбовыми соединениями.

Особенности:

Приспособления изготовлены из легированной стали, имеют высокую прочность и износостойкость.

На обеих сторонах изделий расположены накидные головки.

Ключи соответствуют стандарту DIN 838.

Особая форма позволяет работать с высоконагруженными резьбовыми соединениями.

Не деформируются при работе.

Комплектация: