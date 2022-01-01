Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S
Арт. jonnesway_5820
Набор ключей гаечных Jonnesway накидных, удлиненных, CrMo в сумке, 10-24 мм, 6 предметов, W61106S
Арт. jonnesway_5820
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|24
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Покрытие
|хромоникелевое
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Трещотка
|Нет
Описание:Набор накидных ключей EXTRA LONG Jonnesway W61106S состоит из шести инструментов, предназначенных для работ с особо нагруженными резьбовыми соединениями.
Особенности:
- Приспособления изготовлены из легированной стали, имеют высокую прочность и износостойкость.
- На обеих сторонах изделий расположены накидные головки.
- Ключи соответствуют стандарту DIN 838.
- Особая форма позволяет работать с высоконагруженными резьбовыми соединениями.
- Не деформируются при работе.
Комплектация:
- 6 гаечных накидных ключей, с размерами (мм) : 10х11, 12х14, 13х15, 16х18, 17х19, 22х24.
- Сумка/чехол.