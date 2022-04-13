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Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
5.0
2
4 390 ₽
Наборы стамесок
    Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
    Арт. Х13013927
    5.0
    2
    Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
    Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
    Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
      Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
      Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
      Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)

      Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)

      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13013927
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		5
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор стамесок 5 шт Stanley DYNAGRIP 2-16-885 предназначается для профессионального использования при обработке деревянных заготовок и других изделий из разнообразных мягких материалов. Инструменты состоят из эргономичных двухкомпонентных рукояток с мягкими вставками и противоскользящими свойствами, а также прочными рабочими частями из кованой высокоуглеродистой стали. На кончиках рукояток расположены стальные заглушки, которые позволяют использовать стамески совместно со слесарным молотком для обеспечения большего усилия резания необходимого материала.

        Преимущества

        • Расширенная комплектация
        • На задней части ручек расположены стальные колпачки для возможности использования совместно со слесарным молотком
        • Длительный срок применения
        • Высокий уровень эффективности в работе
        • Износоустойчивость
        • Режущие кромки доведены до оптимального угла заточки