Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)
Арт. Х13013927
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|5
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Набор
|Да
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- Набор стамесок 5 шт Stanley DYNAGRIP 2-16-885 предназначается для профессионального использования при обработке деревянных заготовок и других изделий из разнообразных мягких материалов. Инструменты состоят из эргономичных двухкомпонентных рукояток с мягкими вставками и противоскользящими свойствами, а также прочными рабочими частями из кованой высокоуглеродистой стали. На кончиках рукояток расположены стальные заглушки, которые позволяют использовать стамески совместно со слесарным молотком для обеспечения большего усилия резания необходимого материала.
Преимущества
- Расширенная комплектация
- На задней части ручек расположены стальные колпачки для возможности использования совместно со слесарным молотком
- Длительный срок применения
- Высокий уровень эффективности в работе
- Износоустойчивость
- Режущие кромки доведены до оптимального угла заточки