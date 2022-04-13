Набор стамесок Stanley 216885 (5 шт.)

Преимущества

Расширенная комплектация

На задней части ручек расположены стальные колпачки для возможности использования совместно со слесарным молотком

Длительный срок применения

Высокий уровень эффективности в работе

Износоустойчивость

Режущие кромки доведены до оптимального угла заточки

Набор стамесок 5 шт Stanley DYNAGRIP 2-16-885 предназначается для профессионального использования при обработке деревянных заготовок и других изделий из разнообразных мягких материалов. Инструменты состоят из эргономичных двухкомпонентных рукояток с мягкими вставками и противоскользящими свойствами, а также прочными рабочими частями из кованой высокоуглеродистой стали. На кончиках рукояток расположены стальные заглушки, которые позволяют использовать стамески совместно со слесарным молотком для обеспечения большего усилия резания необходимого материала.