Набор торцевых ключей BRIGADIER Torx, 6шт

Набор ключей торцевых Brigadier Torx состоит из 6-ти двухсторонних ключей. С их помощью вы сможете выполнить необходимые монтажные и демонтажные работы качественно и в срок. Ключи изготовлены из прочной, хромванадиевой стали, обеспечивающей долговечность и качество эксплуатации. Имеющие общую рукоять, ключи могут складываться, что обеспечивает удобство при переноске и хранении.