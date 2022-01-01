Набор торцевых ключей BRIGADIER Torx, 6шт
Арт. X968275331
Характеристики
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Производитель
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Материал
|сталь
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Трещотка
|Нет
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Количество предметов, шт
|6
Набор ключей торцевых Brigadier Torx состоит из 6-ти двухсторонних ключей. С их помощью вы сможете выполнить необходимые монтажные и демонтажные работы качественно и в срок. Ключи изготовлены из прочной, хромванадиевой стали, обеспечивающей долговечность и качество эксплуатации. Имеющие общую рукоять, ключи могут складываться, что обеспечивает удобство при переноске и хранении.