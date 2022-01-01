Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор торцевых ключей BRIGADIER Torx, 6шт
Найти аналог
Ключи Torx
    Набор торцевых ключей BRIGADIER Torx, 6шт
    Арт. X968275331
    Набор торцевых ключей BRIGADIER Torx, 6шт

      Набор торцевых ключей BRIGADIER Torx, 6шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275331

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Материал
      		сталь
      Трещотка
      		Нет
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Количество предметов, шт
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Набор ключей торцевых Brigadier Torx состоит из 6-ти двухсторонних ключей. С их помощью вы сможете выполнить необходимые монтажные и демонтажные работы качественно и в срок. Ключи изготовлены из прочной, хромванадиевой стали, обеспечивающей долговечность и качество эксплуатации. Имеющие общую рукоять, ключи могут складываться, что обеспечивает удобство при переноске и хранении.