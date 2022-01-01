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Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
    Арт. X169125141
    Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
    Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
    Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
    Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
      Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
      Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
      Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort
      Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort

      Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169125141

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос для чистой воды Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - аппарат для откачивания воды, например, осушения бассейна. Особенность заключается в том, что насос автоматически начинает свою работу при минимальном уровне воды 5 мм (технология Aquasensor). Агрегат легко переключить с автоматического на ручной режим работы. Корпус насоса изготовлен из усиленного стекловолокном пластика. Предусмотрена защита двигателя от перегрузок.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума
        • Защита двигателя от перегрузки
        • Автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды - 5 мм
        • Универсальное подключение для шлангов
        • Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм
        • Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм