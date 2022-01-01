Насос дренажный GARDENA 1300 Aquasensor Comfort

Преимущества

Низкий уровень шума

Защита двигателя от перегрузки

Автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды - 5 мм

Универсальное подключение для шлангов

Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм

Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм

Дренажный насос для чистой воды Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - аппарат для откачивания воды, например, осушения бассейна. Особенность заключается в том, что насос автоматически начинает свою работу при минимальном уровне воды 5 мм (технология Aquasensor). Агрегат легко переключить с автоматического на ручной режим работы. Корпус насоса изготовлен из усиленного стекловолокном пластика. Предусмотрена защита двигателя от перегрузок.