Насос дренажный GARDENA 7000 Classic
Арт. X169125120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Gardena 7000 Classic 01780-20.000.00 используется на садовых участках для выкачивания жидкости из резервуаров. Пригодится и в домашнем хозяйстве, если прорвало трубу или появилась вода возле стиральной машины. Допустимый размер частиц загрязнений равен 5 мм. Агрегат полностью погружается в воду на глубину не более 7 метров. Поплавковый выключатель повышает срок службы насоса, так как он отслеживает уровень воды и предотвращает работу всухую. Штуцер имеет универсальный размер - для подсоединения различных шлангов.
Преимущества
- Возможность постоянного ручного управления
- Откачка воды до остаточного уровня 1 мм
- Поворотное основание насоса
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Конденсаторный двигатель с защитой от перегрузки
- Универсальный силовой кабель длиной 10 метров
- Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм
- Износостойкое рабочее колесо - долгий срок службы