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Насос дренажный GARDENA 7000 Classic
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный GARDENA 7000 Classic
    Арт. X169125120
    Насос дренажный GARDENA 7000 Classic

      Насос дренажный GARDENA 7000 Classic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169125120

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Gardena 7000 Classic 01780-20.000.00 используется на садовых участках для выкачивания жидкости из резервуаров. Пригодится и в домашнем хозяйстве, если прорвало трубу или появилась вода возле стиральной машины. Допустимый размер частиц загрязнений равен 5 мм. Агрегат полностью погружается в воду на глубину не более 7 метров. Поплавковый выключатель повышает срок службы насоса, так как он отслеживает уровень воды и предотвращает работу всухую. Штуцер имеет универсальный размер - для подсоединения различных шлангов.

        Преимущества

        • Возможность постоянного ручного управления
        • Откачка воды до остаточного уровня 1 мм
        • Поворотное основание насоса
        • Компактная конструкция
        • Низкий уровень шума
        • Конденсаторный двигатель с защитой от перегрузки
        • Универсальный силовой кабель длиной 10 метров
        • Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм
        • Износостойкое рабочее колесо - долгий срок службы