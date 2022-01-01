Насос дренажный GARDENA 7000 Classic

Преимущества

Возможность постоянного ручного управления

Откачка воды до остаточного уровня 1 мм

Поворотное основание насоса

Компактная конструкция

Низкий уровень шума

Конденсаторный двигатель с защитой от перегрузки

Универсальный силовой кабель длиной 10 метров

Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм

Износостойкое рабочее колесо - долгий срок службы

Дренажный насос Gardena 7000 Classic 01780-20.000.00 используется на садовых участках для выкачивания жидкости из резервуаров. Пригодится и в домашнем хозяйстве, если прорвало трубу или появилась вода возле стиральной машины. Допустимый размер частиц загрязнений равен 5 мм. Агрегат полностью погружается в воду на глубину не более 7 метров. Поплавковый выключатель повышает срок службы насоса, так как он отслеживает уровень воды и предотвращает работу всухую. Штуцер имеет универсальный размер - для подсоединения различных шлангов.