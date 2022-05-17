Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт

Преимущества

Режим автоматики позволяет включать/отключать Denzel PSХ950X 97214 по мере расхода воды

Манометр для контроля давления жидкости в системе

Производительность - 3300 л/ч

Напор - 38 м

Датчик давления

Резервуар со сменной мембраной из пищевой резины и пневмоклапан для закачки воздуха

Рабочее колесо из многокомпонентного пластика

Корпус насосной части выполнен из нержавеющей стали

Насосная станция Denzel PSХ950X 97214 служит для поддержания давления в магистральном водопроводе идля бесперебойной подачи воды. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе.