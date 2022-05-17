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Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт
4.5
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт
    Арт. О00000033051
    4.5
    2
    Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт
    Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт
    Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт
    Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт

    Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000033051
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		13.3
    Частотное регулирование
    		без частотного регулирования
    Глубина всасывания/погружения, м
    		8
    Эжектор
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Насосная станция Denzel PSХ950X 97214 служит для поддержания давления в магистральном водопроводе идля бесперебойной подачи воды. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе.

      Преимущества

      • Режим автоматики позволяет включать/отключать Denzel PSХ950X 97214 по мере расхода воды
      • Манометр для контроля давления жидкости в системе
      • Производительность - 3300 л/ч
      • Напор - 38 м
      • Датчик давления
      • Резервуар со сменной мембраной из пищевой резины и пневмоклапан для закачки воздуха
      • Рабочее колесо из многокомпонентного пластика
      • Корпус насосной части выполнен из нержавеющей стали