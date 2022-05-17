Насосная станция Denzel PSХ950X Х-Pro, 950 Вт
Арт. О00000033051
Характеристики
- Насосная станция Denzel PSХ950X 97214 служит для поддержания давления в магистральном водопроводе идля бесперебойной подачи воды. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе.
Преимущества
- Режим автоматики позволяет включать/отключать Denzel PSХ950X 97214 по мере расхода воды
- Манометр для контроля давления жидкости в системе
- Производительность - 3300 л/ч
- Напор - 38 м
- Датчик давления
- Резервуар со сменной мембраной из пищевой резины и пневмоклапан для закачки воздуха
- Рабочее колесо из многокомпонентного пластика
- Корпус насосной части выполнен из нержавеющей стали