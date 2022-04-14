Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000
Арт. X16920149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Metabo HWW 9000/100 G 600977000 оборудована мощным двигателем, что способствует высокой производительности. Предназначена для перекачивания чистой воды, может использоваться в огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой шесть разбрызгивателей. Уплотнительные кольца способствуют повышению срока службы. Объем гидроаккумулятора - 100 л.
Преимущества
- Корпус изготовлен из чугуна
- Отличная производительность - 9000 л/ч
- Длина кабеля 1.5 м
- Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
- Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
- Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-6 дождевальных установок
- Система высококачественных контактных уплотнительных колец