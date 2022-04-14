Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000

Преимущества

Корпус изготовлен из чугуна

Отличная производительность - 9000 л/ч

Длина кабеля 1.5 м

Приводной вал выполнен из нержавеющей стали

Конденсаторный двигатель не требует обслуживания

Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-6 дождевальных установок

Система высококачественных контактных уплотнительных колец

Насосная станция Metabo HWW 9000/100 G 600977000 оборудована мощным двигателем, что способствует высокой производительности. Предназначена для перекачивания чистой воды, может использоваться в огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой шесть разбрызгивателей. Уплотнительные кольца способствуют повышению срока службы. Объем гидроаккумулятора - 100 л.