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Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000
    Арт. X16920149
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000

      Станция водоснабжения Metabo HWW 9000/100 G 600977000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920149
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Metabo HWW 9000/100 G 600977000 оборудована мощным двигателем, что способствует высокой производительности. Предназначена для перекачивания чистой воды, может использоваться в огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой шесть разбрызгивателей. Уплотнительные кольца способствуют повышению срока службы. Объем гидроаккумулятора - 100 л.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из чугуна
        • Отличная производительность - 9000 л/ч
        • Длина кабеля 1.5 м
        • Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
        • Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
        • Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-6 дождевальных установок
        • Система высококачественных контактных уплотнительных колец