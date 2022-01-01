Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000

Преимущества

Подача воды с глубины до 8 метров

Длина кабеля 1.5 м

Аппарат для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1 или 3 дождевальных установок

Конденсаторный двигатель не требует обслуживания

Отдельное водозаливное отверстие

Система высококачественных контактных уплотнительных колец

Приводной вал выполнен из нержавеющей стали

Водосливная пробка откручивается без использования инструмента

Для однофазного переменного тока

Гидроаккумулятор из стали, объем 24 л

Насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000 предназначена для создания автономного водопровода в частном доме или на дачном участке. Имеет ножки с отверстиями для шурупов - для надежного закрепления на поверхности. Электрический двигатель мощностью 1300 Вт позволяет подавать воду с глубины 8 м на расстояние до 45 м. Корпус насоса и приводной вал изготовлены из нержавеющей стали, гидроаккумулятор - из стали.