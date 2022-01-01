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Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
    Арт. X16920141
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000

      Станция водоснабжения Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920141

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox 600972000 предназначена для создания автономного водопровода в частном доме или на дачном участке. Имеет ножки с отверстиями для шурупов - для надежного закрепления на поверхности. Электрический двигатель мощностью 1300 Вт позволяет подавать воду с глубины 8 м на расстояние до 45 м. Корпус насоса и приводной вал изготовлены из нержавеющей стали, гидроаккумулятор - из стали.

        Преимущества

        • Подача воды с глубины до 8 метров
        • Длина кабеля 1.5 м
        • Аппарат для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1 или 3 дождевальных установок
        • Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
        • Отдельное водозаливное отверстие
        • Система высококачественных контактных уплотнительных колец
        • Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
        • Водосливная пробка откручивается без использования инструмента
        • Для однофазного переменного тока
        • Гидроаккумулятор из стали, объем 24 л