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Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
4.5
8
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
    Арт. X16920145
    4.5
    8
    Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
    Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
      Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000

      Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920145
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Metabo HWW 3300/25 G 600968000 используется на садовых участках для откачивания грунтовых вод, перекачивания чистой воды, а также для домового водоснабжения в загородных домах. Осуществляет подачу воды с глубины 8 метров. Аппарат отличается встроенной тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Уплотнительные кольца способствуют повышению срока службы.

        Преимущества

        • Подача воды с глубины до 8 метров
        • Длина кабеля 1.5 м
        • Аппарат для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок
        • Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
        • Отдельное водозаливное отверстие
        • Система высококачественных контактных уплотнительных колец
        • Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
        • Водосливная пробка откручивается без использования инструмента
        • Для однофазного переменного тока
        • Гидроаккумулятор из стали, объем 24 л