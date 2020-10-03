Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000
Арт. X16920145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Metabo HWW 3300/25 G 600968000 используется на садовых участках для откачивания грунтовых вод, перекачивания чистой воды, а также для домового водоснабжения в загородных домах. Осуществляет подачу воды с глубины 8 метров. Аппарат отличается встроенной тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Уплотнительные кольца способствуют повышению срока службы.
Преимущества
- Подача воды с глубины до 8 метров
- Длина кабеля 1.5 м
- Аппарат для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок
- Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
- Отдельное водозаливное отверстие
- Система высококачественных контактных уплотнительных колец
- Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
- Водосливная пробка откручивается без использования инструмента
- Для однофазного переменного тока
- Гидроаккумулятор из стали, объем 24 л