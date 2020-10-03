Станция водоснабжения Metabo HWW 3300/25G 600968000

Преимущества

Подача воды с глубины до 8 метров

Длина кабеля 1.5 м

Аппарат для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок

Конденсаторный двигатель не требует обслуживания

Отдельное водозаливное отверстие

Система высококачественных контактных уплотнительных колец

Приводной вал выполнен из нержавеющей стали

Водосливная пробка откручивается без использования инструмента

Для однофазного переменного тока

Гидроаккумулятор из стали, объем 24 л

Насосная станция Metabo HWW 3300/25 G 600968000 используется на садовых участках для откачивания грунтовых вод, перекачивания чистой воды, а также для домового водоснабжения в загородных домах. Осуществляет подачу воды с глубины 8 метров. Аппарат отличается встроенной тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Уплотнительные кольца способствуют повышению срока службы.