Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21223015 (10x12 мм., на подложке, цинк, 1 исп.)
5.0
2
43 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21223015 (10x12 мм., на подложке, цинк, 1 исп.)
    Арт. Х1302468174
    5.0
    2
    Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21223015 (10x12 мм., на подложке, цинк, 1 исп.)

      Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21223015 (10x12 мм., на подложке, цинк, 1 исп.)

      43 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302468174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НИЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		10, 12
      Все характеристики
      43 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа.

        Преимущества

        • Изготавливаются из легированной конструкционной стали, группы прочности D
        • Защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк
        • Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение
        • Изделие соответствует ГОСТ 2839-80