Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21223015 (10x12 мм., на подложке, цинк, 1 исп.)
Арт. Х1302468174
Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21223015 (10x12 мм., на подложке, цинк, 1 исп.)
Арт. Х1302468174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|10, 12
- Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа.
Преимущества
- Изготавливаются из легированной конструкционной стали, группы прочности D
- Защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк
- Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение
- Изделие соответствует ГОСТ 2839-80